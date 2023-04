COD Modern Warfare 2 sarà gratis per una settimana: si potrà provare anche Scontro

Activision ha appena confermato che sta per arrivare un'intera settimana di prova gratis per il suo Call of Duty Modern Warfare 2, così che i giocatori possano testare le modalità multiplayer e approfittarne per potenziare le bocche da fuoco nel loro arsenale.

La prova si terrà dal 19 aprile 2023 alle ore 19:00 del fuso orario italiano fino alla stessa ora del prossimo 26 aprile. Si tratta di un periodo più esteso rispetto ai precedenti fine settimana di prova gratis e grazie ad esso sarà possibile sia sbloccare le armi che gli accessori in maniera più agevole rispetto alle modalità disponibili nel battle royale.

Ecco di seguito l'elenco completo dei contenuti del weekend gratis di Call of Duty Modern Warfare 2:

Mappe

Farm 18

Shoot House

Shipment

Dome

Himmelmatt Expo

Pelayo's Lighthouse

Alley

Blacksite

Exhibit

Santa Sena

Modalità

Deathmatch a Squadre

Postazione

Dominio

Uccisione Confermata

Avvoltoio

Gioco delle armi

Infezione

Un colpo in canna

Tutto o niente

Guerra Terrestre

Invasione

Scontro

Vi ricordiamo come sempre che gli utenti non dovranno accedere al multigiocatore classico in maniera tradizionale, poiché gli sviluppatori sbloccheranno le playlist della versione di prova direttamente nei menu di Call of Duty Warzone 2.0.

Sapevate che la nuova skin di Ghost include meccaniche pay to win per la modalità DMZ? Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine trovate uno speciale dedicato alle novità della Stagione di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0.