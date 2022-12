COD Modern Warfare 2 è gratis per il weekend: come accedere e contenuti disponibili

Come promesso da Activision ed Infinity Ward, questa sera è iniziato il periodo di prova gratuito del multiplayer classico di Call of Duty Modern Warfare 2, occasione ghiotta per tutti i giocatori che vogliono ritoccare il proprio arsenale in Warzone 2.0.

Da oggi fino al prossimo lunedì 19 dicembre 2022 alle ore 19:00, infatti, tutti i giocatori potranno avere accesso ad una selezione limitata di contenuti relativi alle modalità multigiocatore competitive online dell'ultimo capitolo della serie di sparatutto.

Ecco di seguito l'elenco completo dei contenuti della prova:

Mappe

Shipment

Farm 18

El Asilo

Modalità

Deathmatch a Squadre

Uccisione Confermata

Dominio

Postazione

Per accedere alla prova gratuita occorre scaricare Call of Duty Warzone 2.0, poiché le playlist gratuite saranno disponibili attraverso i menu del battle royale gratis. Qui troverete le playlist 'Moshpit Prova MG' e 'Prova Terza Persona', i cui contenuti sono identici e l'unica differenza consiste nel posizionamento della telecamera.

A rendere ancora più interessante la prova è il periodo di Punti Esperienza Doppi per profilo ed armi che resterà attivo per i prossimi giorni e consentirà a tutti i giocatori di sbloccare rapidamente gli accessori per le armi. Come potete facilmente immaginare, si tratta dell'occasione perfetta da sfruttare per sbloccare l'arma gratis Chimera in Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, magari potenziandola fino ad ottenerne ogni singolo accessorio.