Call of Duty Modern Warfare 2, grave bug dalla Beta: i cecchini vedono oltre il fumo!

La Beta Multiplayer di Call Of Duty Modern Warfare 2 entra nel suo secondo ed ultimo weekend di test, con i giocatori che si gettano a capofitto in battaglia sperimentando le novità dell'ultima fatica targata Activision ed Infinity Ward. Dalle prove, però, stanno emergendo alcuni glitch non di poco conto.

In particolare, alcuni utenti hanno notato come i cecchini siano in grado di guardare attraverso il fumo tramite il mirino del proprio fucile, come se l'effetto visivo non fosse minimamente presente in gioco. La questione visibilità è stata già soggetta ad alcune critiche nel precedente weekend della Beta, con il fumo generato dalle granate che sarebbe così fitto da rendere davvero difficile agli utenti vedere cosa sta accadendo di fronte a loro.

Infinity Ward è al corrente della questione e sta raccogliendo i feedback proprio per sistemare le problematiche emerse in vista del lancio ufficiale (fissato al 28 ottobre 2022 su PC e console PlayStation e Xbox), tuttavia in questa nuova fase della Beta la situazione sembra addirittura peggiorata con la comparsa di un glitch che darebbe enormi vantaggi ai cecchini, compromettendo di fatto il bilanciamento delle partite. Un esempio del problema è stato riportato dalla pagina Twitter CharlieIntel, che mostra come il bug entra in funzione.

Manca ancora un mese al lancio del nuovo COD, pertanto gli sviluppatori hanno tutto il tempo necessario per sistemare questa grossa problematica appena emersa. Non perdetevi intanto la nostra prova della Beta di COD Modern Warfare 2, dove mettiamo in risalto gli aspetti che più ci hanno convinto e quelli che necessitano ancora di perfezionamenti. Per quanto riguarda invece il single player, il noto insider Tom Henderson ha rivelato quante missioni ci saranno in COD Modern Warfare 2.