COD Modern Warfare 2: un hotel di Amsterdam potrebbe far causa ad Activision, che succede?

Tra gli aspetti di Call of Duty Modern Warfare II che maggiormente hanno colpito i giocatori c'è la grande cura risposta nella caratterizzazione degli scenari, belli da vedere non solo in termini puramente grafici, ma anche per l'impegno messo dagli autori per riprodurre in maniera fedele la ambientazioni basate su luoghi reali.

A colpire in particolare è stata l'incredibile ricostruzione di Amsterdam in COD Modern Warfare 2, con video confronti che hanno mostrato come la città virtuale realizzata da Infinity Ward sia praticamente identica alla reale capitale olandese. A qualcuno, però, questa estrema fedeltà non sembra essere andata molto a genio: il Conservatorium Hotel, uno dei più famosi e caratteristici di Amsterdam, potrebbe fare causa ad Activision ed Infinity Ward per la sua presenza all'interno del gioco.

Nel nuovo COD l'edificio è stato rinominato Breenbergh Hotel ed è una delle location chiave della campagna, oltre ad essere presente anche nel comparto multiplayer del nuovo COD. All'interno del gioco l'albergo 5 stelle lusso viene crivellato di colpi e distrutto nel corso dell'azione, cosa tutt'altro che gradita dai dirigenti del Conservatorium Hotel.

"Abbiamo preso nota del fatto che il Conservatorium Hotel è al centro del nuovo COD in maniera indesiderata. In generale non supportiamo i giochi che inneggiano l'uso della violenza. Questo gioco non riflette in alcun modo i nostri valori e siamo rammaricati per il nostro coinvolgimento non voluto", afferma Roy Tomassen, manager dell'hotel, parlando ai microfoni della testata de Volksrant. Tomassen aggiunge che la dirigenza sta ancora valutando come è più opportuno muoversi, non escludendo quindi di agire attraverso le vie legali.

In attesa di capire se questa vicenda avrà sviluppi o meno, nel frattempo COD Modern Warfare 2 registra il miglior lancio della serie su PlayStation Store, dopo aver già infranto altri record simili su Steam.