COD Modern Warfare 2: 'Il multiplayer non c'è? Ce lo facciamo da soli'

Nella release di Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered Activision ha deciso di non inserire la componente multiplayer, a differenza della sua versione originale. La community dei modder ha risposto "facendosi giustizia da sola".

Per colmare la delusione data dall'assenza dell'aspetto multigiocatore è stata annunciata una nuova mod Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered. Si chiamerà "H2 Multiplayer Mod" e i creatori dichiarano che sarà pronta nei prossimi mesi, definendola "una mod per Modern Warfare Remastered che rimasterizza tutto il multigiocatore MW2 con qualche sorpresa."

Il rimaneggiamento tecnico è piuttosto ambizioso e non si limiterà alla possibilità di giocare con altri. Al contrario, le mappe della campagna saranno riutilizzate per nuovi scopi tutti da scoprire. I creatori della mod infine chiosano: "Se Activision non dà ai fan quello che vogliono, lo faremo noi della community".

Questa necessità di compensazione, o - direbbero altri - di giustizia, si può ben concepire se si pensa che Modern Warfare 2 è stato reputato dalla community uno dei migliori titoli nella storia di Call of Duty.

Tuttavia, non è da escludere che Activision prenda provvedimenti contro la mod non autorizzata prima o dopo la sua release. Per di più, a suo tempo Activision ha spiegato perché non c'è il multiplayer in COD Modern Warfare 2, Per un'analisi approfondita del gioco, consultate la nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered.