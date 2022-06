COD Modern Warfare 2 è inarrestabile: supera Elden Ring e V Rising su Steam

Come ormai ben saprete, Call of Duty Modern Warfare 2 segnerà il ritorno della serie su Steam. La presenza del gioco nel catalogo del client Valve sembra essere piaciuta agli utenti, che hanno prenotato in massa il prossimo sparatutto Activision.

Mentre stiamo scrivendo questa notizia, infatti, Call of Duty Modern Warfare 2 è in cima alla classifica dei giochi più venduti del momento su Steam. Si tratta di un evento da non sottovalutare per una lunga serie di fattori, uno dei quali è il prezzo: il gioco è infatti venduto ad un prezzo molto più elevato rispetto a quello di altri prodotti, visto che l'edizione standard è disponibile al preorder a 69,99 euro. Anche l'uscita lontana del gioco, fissata al 28 ottobre 2022, evidenzia l'elevato interesse dei giocatori, visto che sono più gli utenti che stanno prenotando COD MW2 che quelli che stanno decidendo di acquistare prodotti già disponibili e di successo come V Rising ed Elden Ring. L'unico prodotto ad aver superato COD è Steam Deck che, appartenendo alla categoria dell'hardware, non può essere considerato un concorrente del titolo Activision.

In attesa di scoprire se il gioco rimarrà al primo posto su Steam ancora per molto, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il nuovo gameplay trailer di COD Modern Warfare 2 dalla Summer Game Fest.