COD Modern Warfare 2: Infinity Ward lavora su audio dei passi, visibilità, lobby e altro

Quella di Call of Duty Modern Warfare 2 è stata la Beta più giocata nella storia del franchise Activision, e ciò lascia ben sperare il publisher in vista dell'imminente debutto del nuovo sparatutto bellico. Infinity Ward non ha però terminato i lavori su alcuni aspetti tecnici della produzione.

Tramite un nuovo aggiornamento pubblicato sul blog del gioco, Infinity Ward ha dichiarato che, dopo aver riceuto il feedback dell'utenza, andrà ad apportare gli ultimi cambiamenti prima di lanciare il titolo il prossimo 28 ottobre. In particolare, il team di sviluppo si concentrerà su diversi aspetti, tra cui audio dei passi, visibilità e disbanding delle lobby.

Sebbene avesse già modificando il volume dei passi degli Operatori dopo la prima fase di test, Infinity Ward ha precisato che continuerà a bilanciare l'audio prodotto dai soldati nemici e alleati al fine di trovare un giusto equilibrio.

Individuare e rintracciare i nemici sono due problemi principali che i giocatori hanno avuto con la beta di Modern Warfare 2. Il gioco non utilizza le classiche targhette rosse per indicare i soldati nemici e non è chiaro se tornerà nel gioco completo. Lo sviluppatore ha affermato che cercherà di "migliorare la visibilità nei confronti del nemico per consentire un migliore tracciamento visivo degli avversari che non si basi solo sulla tradizionale targhetta".

I giocatori sono anche scontenti che le lobby vengano completamente cambiate al termine dei match. Infinity Ward non ha dato certezze in merito a dei cambiamenti funzionali, ma ha dichiarato che verrà comunicato più chiaramente al giocatore quando ci saranno casi di disbanding delle lobby.

La software house lavora inoltre per rendere meno legnoso il passaggio dalla terza persona alla modalità mira in soggettiva, e lo stesso sta facendo per migliorare il comportamento dell'IA in modalità Guerra Terrestre e Invasione. Non mancheranno infine le rifiniture per bilanciare al meglio il vasto arsenale di armi.

Per saperne di più sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Intervista con Infinity Ward sul multiplayer di COD Modern Warfare 2.