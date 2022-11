COD Modern Warfare 2: l'interfaccia utente non convince, in arrivo revisione totale?

I problemi dell’interfaccia di COD Modern Warfare 2 sono noti al pubblico, e si ritiene siano dovuti a una volontà di riprendere l’estetica di COD Warzone Mobile. Ciò ha portato a pesanti critiche da parti dei fan, ma a breve potrebbe arrivare una revisione completa per rendere l’esperienza d’uso meno confusa.

Secondo quanto riportato da WhatIfGaming e dal leaker RalphsValve, infatti, diversi dipartimenti di Infinity Ward starebbero già lavorando per migliorare l’interfaccia utente e la user experience con una revisione importante dei menu poco accessibili. Considerato che tanti utenti stanno definendo il design attuale il “peggiore nella storia di Call of Duty”, non sarebbe nemmeno una novità così poco probabile per l’ultimo capitolo della celebre serie FPS.

Al momento non c’è ancora una data specifica, ma il feedback dei fan continua a giungere tramite i canali ufficiali Activision Blizzard e sui social network. Insomma, gli sviluppatori hanno materiale a sufficienza per sistemare UI e UX. A oggi, in effetti, su PC e console risultano scomodi poiché apparentemente concepiti per un utilizzo tramite touch screen.

Non ci resta quindi che attendere qualche settimana e scoprire se Infinity Ward ha davvero in programma un restyling dell’interfaccia. Per ora, meglio prendere con le pinze il rumor.

Nel frattempo, è arrivata conferma del lancio del multiplayer classificato nel 2023 su Modern Warfare 2.