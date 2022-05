COD Modern Warfare 2 invade l'Europa: le capitali diventano ancora più iconiche

Ora che Activision ha confermato l'uscita di COD Modern Warfare 2 per il 28 ottobre 2022 su PC e console PlayStation e Xbox, la campagna marketing per il nuovo gioco della serie è già stata avviata, con iniziative che coinvolgono anche le più importanti capitali europee.

Alcuni dei più iconici monumenti di Londra, Berlino e Parigi sono stati infatti illuminati non solo con il logo del nuovo titolo, ma anche con i volti dei suoi protagonisti facenti parte della Task Force 141, al centro della vicenda di Modern Warfare 2. Il capitano John Price, assieme ai compagni Simon 'Ghost' Riley, John 'Soap' MacTavish e Kyle 'Gaz' Garrick sono dunque raffigurati attraverso le città, a ricordarci che il prossimo capitolo della serie sta per arrivare.

Per il momento, però, Activision e Infinity Ward non hanno ancora mostrato ufficialmente sequenze di gameplay tratte dal gioco, né hanno parlato in maniera esplicita delle modalità che faranno parte della nuova esperienza premium della serie. Negli ultimi giorni si è inoltre parlato insistentemente di una possibilità modalità VR per il prossimo COD, anch'essa ancora non confermata.

Tuttavia, un noto insider conferma le voci su COD Modern Warfare 2 compatibile con PSVR2: che chiarimenti definitivi possano arrivare durante il PlayStation State of Play programmato per il 2 giugno 2022?