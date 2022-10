COD Modern Warfare 2: un leak anticipa il trailer della versione PC

Nello stesso giorno nel quale abbiamo assistito al frenetico gameplay trailer dedicato alla campagna single player di Call of Duty Modern Warfare 2, Activision si è lasciata sfuggire per qualche minuto sui social il filmato incentrato sulle caratteristiche della versione PC dello sparatutto in soggettiva.

Come potete facilmente immaginare, i giocatori non si sono lasciati sfuggire l'occasione per registrare immediatamente il video e poi ricondividerlo sui social. Sebbene l'azienda abbia rimosso il contenuto dai suoi profili social ufficiali, quindi, è ancora possibile dare un'occhiata al trailer che mostra alcune delle caratteristiche tecniche della versione PC di Call of Duty Modern Warfare 2 con una serie di scene di gameplay inedite. Purtroppo la qualità non è altissima, ma si riesce comunque ad intravedere la bontà grafica di questa particolare edizione del gioco, che godrà anche del supporto ai monitor ultrawide e a più di 500 diversi settaggi nel menu delle impostazioni.

Prima di lasciarvi ad uno dei tweet che permettono di vedere il filmato (sempre che Activision non intervenga per farlo rimuovere dal profilo dell'insider), vi ricordiamo che la Beta di COD Modern Warfare 2 è stata da record ed è la più giocata e scaricata di sempre.