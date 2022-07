COD Modern Warfare 2, ancora leak: arrivano immagini in bassa definizione per DMZ

Sebbene siano ormai noti molti dettagli relativi a Call of Duty Modern Warfare 2 grazie alle informazioni diffuse dalla stessa Activision e dagli ormai innumerevoli leak che stanno popolando i social da qualche giorno, la modalità DMZ resta un mistero. A darci qualche dettaglio in più sulla modalità è un leaker che di recente è un fiume in piena.

Reality, questo è il nickname del leaker più attivo di Call of Duty Modern Warfare 2 e non solo (sulle n nostre pagine trovate già le prime informazioni su Call of Duty 2024), ha diffuso nel corso delle ultime ore una serie di screenshot tratti proprio dalla modalità dello sparatutto che, stando alle voci di corridoio, proporrà uno stile di gioco molto simile a quello visto in Escape From Tarkov e al più recente The Cycle Frontier. Purtroppo gli screenshot sono in bassissima definizione e non è possibile scorgere i dettagli dei file, i quali sembrerebbero mostrare la mappa, l'inventario e un soldato in procinto di interagire con quella che sembra una parete ricca di documenti, probabilmente legata all'hub centrale.

Pur essendo immagini quasi del tutto indecifrabili, l'affidabilità del leaker ci permette di avere una conferma dell'esistenza di questa modalità e non escludiamo che a breve possano arrivare ulteriori dettagli in merito alle sue meccaniche. Nel frattempo, Tom Henderson ha dichiarato che la modalità DMZ di COD Modern Warfare 2 non sarà free to play.