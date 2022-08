COD Modern Warfare 2, leak dalla campagna: una clip ci porta nel deserto

Pochi giorni dopo l'annuncio dell'Accesso Anticipato per la campagna di Call of Duty Modern Warfare 2, dal web è trapelata una nuova clip promozionale dedicata proprio alla componente single player del nuovo sparatutto di Infinity Ward.

La brevissima clip di gameplay, evidentemente preparata per fini promozionali ma non ancora pronta per la diffusione pubblica, è stata scovata sul canale YouTube ufficiale del gioco in versione non indicizzata. Alle aquile del web, in ogni caso, è difficile nascondere certi segreti, dunque il video è stato subito estrapolato e ricondiviso sui social network, dove può essere liberamente visualizzato.

La clip, che potete visionare anche voi in calce a questa notizia (e che potrebbe essere rimossa da un momento all'altro) mostra un livello della campagna ambientato in un deserto: il personaggio controllato dal videogiocatore si addentra tra le pareti di un canyon prima di giungere in un'ampia piana resa arida dal sole cocente. L'area si era già intravista fugacemente nel trailer dell'Accesso Anticipato della campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2.

Call of Duty: Modern Warfare 2, ricordiamo, verrà lanciato il 28 ottobre 2022 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Coloro che lo preordineranno potranno iniziare a giocare alla campagna con molti giorni d'anticipo, ossia a partire dal 20 ottobre 2022. Secondo un leak, Call of Duty: Warzone 2.0 arriverà invece a novembre.