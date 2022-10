COD Modern Warfare 2: un leak svela l'elenco completo degli operatori

Manca ormai pochissimo al debutto dell'early access della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2 e, come spesso accade in questi casi, è trapelata online l'immagine che ritrae ogni singolo operatore disponibile al lancio e utilizzabile anche in Warzone 2.0.

Ecco di seguito l'elenco completo degli operatori del day one di Call of Duty Modern Warfare 2:

Operatori Specgru

Manuel “Chuy" Ordaz

Sobieslaw "Gromsko" kosciuszko

Gustavo "Gus" Rodriguez

Kleopatros "Kleo" Gavras

Tse "Luna" Mingzhu

Nila "Nova" Brown

Enzo "Reyes"

Zhiqiang “Zimo" Wong

"Farah" Karim (Red Team 141)

Simon “Ghost" Riley (Red Team 141)

John “Price" (Red Team 141)

Johnny "Soap" Mactavish (Red Team 141)

Operatori Kortac

Tor "Aksel" Eriksen

"Calisto" Allard

“Conor" Magnússon

"Fender" Takacs

Kim "Horangi" Hong-Jin

Darnell "Hutch" Hutchinson

"König"

Rozlin "Roze" Helms

Salvatrice “Stiletto" Muselli

Sami “Zero” Zakaria

Hiro "Oni" Wantanabe (esclusiva PlayStation)

Non tutti questi personaggi saranno gratuiti per gli acquirenti del gioco e, come potete notare, alcuni di essi sono un'esclusiva dell'edizione più costosa dello sparatutto, invece Oni sarà utilizzabile solo dai giocatori PlayStation per almeno un anno dal lancio.

In attesa di scoprire quali altri personaggi verranno introdotti con gli aggiornamenti post-lancio, vi ricordiamo che una selezione di operatori sarà sbloccabile come ricompensa gratis per il completamento della campagna di COD Modern Warfare 2.