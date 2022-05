COD Modern Warfare 2, nuovo leak per la modalità tattica DMZ: biomi e numero di giocatori

Activision sta cercando di fermare i leaker con ogni mezzo, apparentemente senza successo. Nelle scorse ore è apparso su 4chan un nuovo video di Call of Duty Modern Warfare 2 presumibilmente pensato per il solo utilizzo interno, al quale sono state allegate alcune interessanti informazioni.

A condividerlo sul social network è stato un utente che afferma di essere un dipendente di Activision. La protagonista principale del leak è stata la tanto vociferata modalità DMZ, che secondo alcune insistenti indiscrezioni dovrebbe essere una modalità inedita per la serie ad alto tasso tattico, parzialmente ispirata ad Escape from Tarkov. Secondo il leaker, le mappe di DMS presenteranno diversi biomi (foresta, deserto, ecc), un sistema di meteo dinamico, il ciclo giorno/notte e saranno in grado di ospitare un numero di giocatori compreso tra 20 a 35. Si parla inoltre di aree specifiche in cui costruire prefabbricati in maniera modulare, un aspetto che potrebbe rendere il gameplay ancora più dinamico.

Sul fronte Call of Duty Warzone 2, invece, ci sarebbe ancora un po' di confusione. Il leaker ha parlato di crunch e di decisioni che vengono prese dalla sera alla mattina senza pianificazione. Gli sviluppatori di Infinity Ward, ai quali è stato affidato il compito di traghettare il free-to-play in una nuova era, starebbero sperimentando molteplici idee e soluzioni, con grande entusiasmo (e fatica). I vertici non si sarebbero ancora accordati sul nome e sulla possibilità di abbandonare il titolo Warzone, che nonostante la grande popolarità avrebbe perso un po' di appeal e fiducia negli ultimi tempi. In coda, il leaker ha inoltre invitato a non aspettarsi un grosso salto grafico rispetto a Modern Warfare (2019), nonostante il nuovo engine.