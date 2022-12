COD Modern Warfare 2, leak per la Stagione 2: si viaggia verso il Giappone?

La Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare II è in pieno svolgimento, ma si inizia già a pensare al futuro del titolo Activision: seppur ancora da confermare ufficialmente, infatti, in rete si sono diffusi i primi leak sui temi ed i contenuti della Stagione 2.

Stando a quanto scoperto dal portale Insider Gaming, la prossima stagione del nuovo Call of Duty avrà ambientazione di stampo nipponico ed offrirà come nuova mappa il Castello, location vista per la prima volta in Call of Duty World at War del 2008 e riproposta negli ultimi anni all'interno di Call of Duty Vanguard. In aggiunta, la Season 2 vedrà il ritorno di Ronin, un Operatore già presente nel precedente Call of Duty Modern Warfare e dotato di katana, arma che potrebbe dunque essere introdotta prossimamente all'interno del nuovo capitolo. Insider Gaming specifica inoltre che Ronin non deve essere confuso con Oni, Operatore esclusivo per le versioni PlayStation del gioco.

Non ci sono altri dettagli concreti a proposito dei futuri contenuti in arrivo, né su quando la Stagione 2 dovrebbe avere effettivamente inizio. Per il momento, dunque, quanto emerso va preso con le pinze in attesa di annunci ufficiali da parte di Activision o Infinity Ward. Rimanendo sempre in ambito rumor, si parla anche di un'espansione single player di COD Modern Warfare 2 nel 2023, che potrebbe essere incentrata su Ghost.

Nonostante il grande successo riscosso, molti giocatori non sono rimasti soddisfatti di COD Modern Warfare 2, a causa di diversi problemi tecnici che affliggono ancora adesso l'opera.