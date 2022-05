COD Modern Warfare 2 leak: svelate edizioni e Beta, in arrivo prima su PS4 e PS5

A poche ore dall'annuncio a sorpresa della data d'uscita di Call of Duty Modern Warfare 2, in rete sono già emersi i primi dettagli in merito alla versione di test del multiplayer online e alle varie edizioni dello sparatutto che verranno messe in commercio.

Queste informazioni sono state estratte dal codice del sito ufficiale e sono poi finite sui social. Stando a quanto dichiarato dagli utenti che hanno analizzato il portale, Call of Duty Modern Warfare 2 verrà venduto in tre versioni diverse:

Standard Edition

Cross-Gen Bundle

Vault Edition

Tra le particolarità della Vault Edition dovrebbero esserci il Battle Pass della Stagione 1 con un ticket per arrivare immediatamente al livello 50, gettoni XP doppi, bundle contenenti progetti esclusivi per le armi e le skin di Ghost, Soap, Price e Farah oltre al Ghost Legacy Pack. Nel pacchetto è inclusa anche l'edizione cross-gen, così da poter scaricare entrambe le versioni del gioco (PS4 + PS5 o Xbox One + Xbox Series X|S) senza costi aggiuntivi.

A prescindere dalla versione preordinata, si dovrebbe avere l'accesso anticipato all'Open Beta, i cui server verranno aperti prima per gli utenti PlayStation 4 e PlayStation 5. Probabilmente assisteremo ad una situazione simile a quella accaduta con Vanguard, con la Beta per le console Sony iniziata un paio di giorni prima.