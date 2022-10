COD Modern Warfare 2 a Londra: ecco il titanico cartellone pubblicitario in azione

Con il debutto dello shooter di Activision, la critica videoludica dà forma alle prime contrastanti recensioni della Campagna di COD: Modern Warfare II., mentre gli appassionati si preparano a vestire ancora una volta i panni del Capitano Price.

Per l'occasione, il publisher ha deciso di fare le cose in grande stile, organizzando una campagna pubblicitaria che ha da poco fatto il proprio debutto nel centro di Londra. La capitale britannica ha infatti accolto un imponente cartellone pubblicitario dedicato al nuovo COD. Come potete verificare dal video disponibile in calce a questa news, l'installazione è decisamente titanica, con una ricca rassegna di effetti luminosi volti ad attrarre la curiosità dei passanti.



Dal post pubblicato su LinkedIn da Alex Phillips, scopriamo che il responsabile marketing è particolarmente orgoglioso dell'impatto generato dal cartellone dedicato a Call of Duty: Modern Warfare II. Al momento, lo spot troneggia nel cuore della City, con l'installazione posizionata nell'iconica Piccadilly Circus. Cosa ve ne pare dell'iniziativa pubblicitaria londinese?



In occasione del debutto, COD: Modern Warfare II è già primo su Steam, dove riveste il ruolo di gioco più venduto della settimana, secondo solamente a Steam Deck. Oltre che su PC, il nuovo Call of Duty è ovviamente disponibile anche su console, con supporto a PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.