COD Modern Warfare 2 sarà a Lucca Comics & Games 2022: cosa aspettarsi?

Il 28 ottobre 2022 non segna solo l'esordio di Call of Duty Modern Warfare II su PC e console PlayStation e Xbox: nella stessa data apre i battenti l'edizione 2022 di Lucca Comics & Games, la più importante fiera del fumetto e dei videogiochi in Italia che intratterrà gli appassionati fino al primo novembre.

Per l'occasione, il primo giorno della kermesse, si festeggerà il debutto del nuovo Call of Duty con un intervento di Bernardo Antoniazzi, sviluppatore di Infinity Ward, il team dietro al nuovo episodio della serie. Antoniazzi sarà protagonista del panel "Call of Duty: Modern Warfare II – Il futuro dei videogiochi prende vita", che si svolgerà presso la Esport Cathedral, Auditorium San Romano alle ore 18:00.

L'autore parlerà non solo di cosa i giocatori potranno aspettarsi dal nuovo capitolo in termini di gameplay e miglioramenti grafici, ma soprattutto dei temi legati agli aspetti tecnici relativi alla creazione dei personaggi: ci sarà dunque un focus come la fotogrammetria sta contribuendo a plasmare il titolo e come Antoniazzi crea i vari protagonisti presenti nel gioco.

Gli appuntamenti a tema COD Modern Warfare II non sono però finiti: a Lucca sarà presente anche Moonryde, giocatore membro dei Fnatic nonché uno dei più importanti streamer del panorama italiano. Moonryde sarà ospite alla Casa dei Player powered by PlayStation Plus in Piazza dell’Anfiteatro alle ore 17:00 , per una livestream dal canale Twitch PlayStation Italia, dove giocherà a Modern Warfare II oltre ad intrattenersi per un po’ di just chatting.

In attesa che inizi Lucca Comics & Games 2022, potete intanto leggere la nostra recensione della campagna di COD Modern Warfare 2, con la valutazione definitiva sul gioco che arriverà non appena avremo approfondito la componente multiplayer. A tal proposito, ecco data e ora di sblocco per multiplayer e coop di COD Modern Warfare 2.