COD Modern Warfare 2 già macina record: miglior lancio di sempre su Steam per la serie

La versione completa di Call of Duty Modern Warfare II è adesso disponibile, e sta già registrando nuovi record per il franchise di Activision, nello specifico per quanto riguarda i risultati ottenuti finora dalla serie su Steam.

Stando ai dati riportati da SteamDB, l'ultima fatica di Infinity Ward ha registrato il picco massimo di giocatori al lancio più elevato di sempre per Call of Duty, con ben 238.522 giocatori attivi contemporaneamente: nessuno dei predecessori si è mai avvicinato a simili numeri al momento della pubblicazione. L'opera Activision si pone attualmente come quinto titolo più giocato sulla piattaforma di Valve, dietro solamente ai più popolari giochi free-to-play quali Counter Strike, PUBG e DOTA 2.

Successo chiaramente anche in ambito commerciale, con COD Modern Warfare II che risulta il gioco più venduto su Steam. Nonostante alcune segnalazioni di crash per COD Modern Warfare 2, il lancio su Steam è andato a gonfie vele, ed è molto probabile che grandi risultati siano stati raggiunti anche con il debutto sulle altre piattaforme. Tra campagna single player e le numerose opzioni per il multiplayer disponibili al day ione, il nuovo COD parte sotto i migliori auspici, in attesa di scoprire quali sorprese ha in serbo Infinity Ward con il supporto previsto nei mesi a venire.

In attesa del nostro verdetto definitivo, potete intanto leggere la nostra recensione della campagna di COD Modern Warfare 2, dove abbiamo analizzato a fondo l'offerta single player della produzione Activision.