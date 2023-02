COD Modern Warfare 2: mappe, modalità e l'episodio 2 del Raid arrivano con la Season 2

Non paghi delle numerose novità della Stagione 2 di Call of Duty Warzone 2.0., Activision e Infinity Ward hanno svelato tutti i nuovi contenuti in arrivo per il comparto multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2.

La roadmap presentata da Infinity Ward conferma il ritorno di sette modalità di gioco, tra cui Infected, Hardcore e Gun Game. Tuttavia, solo alcune di queste saranno disponibili al momento del lancio della Stagione 2, mentre altre verranno rilasciate più avanti nel corso delle settimane.

Quattro delle sette modalità (Infected, Gun Game, Grind e Hardcore) verranno lanciate in concomitanza con l'esordio della stagione 2 il 15 febbraio. All'inizio della stagione, la playlist Hardcore includerà un mix di modalità e regole tradizionali combinate con un HUD limitato e una salute ridotta che può essere ripristinata solo con le Stim Shots. Più avanti nella stagione, al mix verranno aggiunti anche Drop Zone, All or Nothing e One In The Chamber.

Inoltre, verrà lanciata la nuova modalità classificata, che utilizza regole, restrizioni, mappe e modalità approvate dal CDL, con i giocatori che si faranno strada attraverso sette divisioni di abilità che offrono skin e altre ricompense. Tra le altre novità troviamo quattro nuove mappe multiplayer, un nuovo episodio del Raid, l'evento a tempo limitato Walk the Path of the Ronin, cinque nuove armi, un nuovo veicolo, il Battle Pass della Stagione 2 e un nuovo Operatore. Per approfondire ulteriormente vi rimandiamo a questo indirizzo.