COD Modern Warfare 2, anche Messi tra gli Operatori? Calciatori avvistati dai dataminer

Dopo l'esordio di King Kong e Godzilla in Call of Duty: Warzone forse non ci si dovrebbe sorprendere dell'eventualità di veder approdare in Call of Duty: Modern Warfare II anche una selezione di celebri calciatori.

A suggerire la peculiare eventualità è un avvistamento realizzato dai dataminer. Questi ultimi hanno infatti identificato nel codice di gioco dello shooter alcuni riferimenti a celebri calciatori professionisti. Tra le pieghe di Call of Duty: Modern Warfare II sembrano infatti risiedere dati relativi a Messi, Neymar e molti altri: una circostanza confermata in queste ore anche da Insider Gaming, portale fondato dal noto insider Tom Henderson.

Di seguito, riportiamo dunque l'elenco completo dei calciatori che potrebbero apparire come Operatori all'interno di Call of Duty: Modern Warfare II:

Aksel Aktas : centrocampista dello Genclerbirl;

: centrocampista dello Genclerbirl; Connor ;

; Felix Klaus : centrocampista del Fortuna Dusseldorf;

: centrocampista del Fortuna Dusseldorf; Luna ;

; Lionel Messi : attaccante argentino, attualmente in forze nel Paris Saint-Germain e più volte vincitore del Pallone d'Oro;

: attaccante argentino, attualmente in forze nel Paris Saint-Germain e più volte vincitore del Pallone d'Oro; Neymar : calciatore brasiliano, anch'egli in forze presso il Paris Saint-Germain;

: calciatore brasiliano, anch'egli in forze presso il Paris Saint-Germain; Paul Pogba : centrocampista della Juventus, oltre che stella della nazionale francese;

: centrocampista della Juventus, oltre che stella della nazionale francese; Roxe ;

; José Antonio Reyes : centrocampista di nazionalità spagnola;

: centrocampista di nazionalità spagnola; Gromsco;

Al momento, non vi sono ovviamente conferme ufficiali in merito ad una eventuale collaborazione tra, ma non è da escludere che i celebri calciatori possano realizzare il proprio ingresso inin occasione degli ormai imminenti Mondiali di Calcio 2022.In attesa di eventuali conferme o smentite, ricordiamo che il nuovo COD è parte dei giochi in arrivo ad ottobre 2022