COD Modern Warfare 2: la missione 'Niente Russo' creò contrasti in Infinity Ward

Dopo tutti questi anni, e nonostante si siano susseguiti ormai numerosissimi capitoli della serie, una delle scene che più sono rimaste impresse nella mente degli appassionati di Call of Duty, è sicuramente quella presente nella famingerata missione "Niente Russo" di COD Modern Warfare 2, titolo risalente al 2009.

La sequenza di gioco fece molto discutere dal momento che il giocatore era chiamato a sterminare in modo impietoso una moltitudine di civili presenti all'interno di un aeroporto per conquistare la fiducia del gruppo di terroristi russi capitanati da Vladimir Makarov. Sin dalle fasi di beta testing, alcuni giocatori esternarono le loro perplessità, mentre altri si dimostrano completamente riluttanti a prendere parte alla missione.

A raccontarci qualche retroscena sulla questione, ecco alcune dichiarazioni di Infinity Ward rilasciate ai colleghi di Game Informer.com. A quanto pare, "Niente Russo" riuscì a creare contrasti all'interno della compagnia stessa:

"Niente Russo ha polarizzato lo studio", ha dichiarato il lead artist Joel Emslie. "Alcuni di noi credevano che sarebbe stato giusto giocare la missione nei panni di una guardia di sicurezza, mentre altri erano d'accordo con la strada già intrapresa. Ricordo di aver creato tutti i civili per No Russian, e non volevo... C'è stato un momento in cui discutevamo di quanto lontano ci saremmo spinti col gore con le persone che venivano colpite. Mi sono tirato indietro e ho detto: "Non ne abbiamo bisogno".



Emslie ha poi svelato di aver mostrato la scena a sua moglie che, sorpresa da una certa incoerenza scenica presente nella sequenza, replicò: "Dove sono il sangue ed il gore?". Alla fine, l'artista si convinse a modificare definitivamente la scena e portarla ai livelli di violenza che oggi conosciamo (e che purtroppo sono spesso oggetto di strumentalizzazione). E voi, ricordate la scena in questione? Che sensazioni vi ha trasmesso giocarla? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.



Ricordiamo che a breve arriverà il nuovo episodio della sotto-serie di Call of Duty Modern Warfare, atteso per il 25 ottobre 2019 su PC, PS4 e Xbox One, e vicino alla sua prossima fase di Beta.