COD Modern Warfare 2: quante missioni avrà la campagna? Lo svela Tom Henderson

Mentre tutti sono concentrati sulla Beta di Call of Duty Modern Warfare 2, entrata ufficialmente nel vivo grazie alla partenza del secondo weekend che coinvolge anche PC e Xbox, ecco che si torna a parlare della campagna single player dello sparatutto Activision.

L'ormai noto Tom Henderson, che ultimamente si sta dedicando ai rumor che non riguardano solo ed esclusivamente Call of Duty e Battlefield, è tornato a diffondere anticipazioni sull'FPS e, più nello specifico, sulla modalità storia. Stando a quanto svelato dall'insider, la campagna di Modern Warfare 2 sarà composta da sedici missioni di cui sembrerebbero essere noti anche i titoli. Non vi sveleremo il nome delle missioni della storia del gioco per non rovinarvi la sorpresa, ma sembrerebbe che non manchino riferimenti ad eventi di rilievo del capitolo originale della storia e non si esclude che gli sviluppatori abbiano qualche sorpresa per i fan di lunga data del brand.

In attesa di scoprire maggiori informazioni, magari direttamente dai canali ufficiali, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il teaser trailer dedicato all'Early Access della Campagna di Call of Duty Modern Warfare 2, che sarà giocabile con una settimana d'anticipo rispetto all'arrivo sugli scaffali del titolo.