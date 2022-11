COD Modern Warfare 2 Stagione 1: la modalità classificata Moshpit CDL è stata posticipata

Ricordate la Playlista Moshpit CDL che ci era stata promessa con il debutto della Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare 2? Bene, scordatevela, almeno per un po' di tempo: a causa di un problema imprevisto, Treyarch - studio che assiste Infinity Ward per lo sviluppo e il supporto del multigiocatore - ha scelto di rimandare il suo debutto.

"Moshpit CDL doveva debuttare oggi con l'avvio della Stagione 1 del Multiplayer, ma i problemi scoperti di recentemente hanno reso necessario un leggero rinvio", ha dichiarato Treyarch sul suo proflo Twitter ufficiale, per poi assicurare: "La risoluzione di questi problemi rappresenta ora la nostra principale priorità e vi aggiorneremo non appena sarà possibile". A giudicare dalle loro parole, che descrivono il posticipo come "leggero", l'attesa non dovrebbe protrarsi a lungo.

La playlist Moshipit CDL doveva debuttare oggi per fungere da antipasto per la portata principale, ossia il vero multiplayer ranked di Call of Duty Modern Warfare 2 previsto nel 2023 e in sviluppo da almeno due anni con la preziosa guida del feedback dei videogiocatori. Moshipt CDL includerà le tre modalità ufficiali della Call of Duty League, ossia Postazione, Cerca e distruggi e Controllo, con le stesse regole, restrizioni e rotazione delle mappe. Quando finalmente debutterà nel gioco, potrete unirvi a tre dei vostri compagni più fidati per allenarvi in attesa della vera modalità classificata, che non farà alcuno sconto sulla Valutazione Abilità, parametro fondamentale per ogni giocatore Ranked che si rispetti.

A proposito della Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Call of Duty Warzone 2.0, avete già scoperto come funziona il Battle Pass e come si sbloccano le armi gratis BAS-P e Victus XMR?