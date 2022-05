COD Modern Warfare 2: la modalità DMZ avrà un marketplace per vendita e scambio oggetti?

Da tempo si parla di una modalità stile Escape from Tarkov per Call of Duty Modern Warfare 2 e in particolare è l'insider Hope (@TheGhostOfHope) ad aver svelato nuovi dettagli su questa modalità conosciuta come DMZ.

Secondo la fonte, oltre alla campagna e al multiplayer, Call of Duty Modern Warfare 2 presenterà una terza modalità chiamata come DMZ, quest'ultima includerà un marketplace interno per vendere e scambiare oggetti come skin, progetti e altri elementi ottenuti in modalità DMZ e utilizzabili anche nel multiplayer di Modern Warfare 2 ed eventualmente di Call of Duty Warzone 2.

Secondo altre fonti il reveal di Call of Duty Modern Warfare 2 è previsto per il 2 giugno, con una presentazione completa in programma all'evento inaugurale della Summer Game Fest di Geoff Keighley, in programma il 9 giugno. A luglio e agosto dovrebbe tenersi l'Alpha Test per un ristretto numero di utenti con fasi Alpha e Beta pubbliche programmate più avanti tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno.

Activision ha oltre 3.000 persone a lavoro su Call of Duty e il publisher si aspetta che Modern Warfare 2 sia grandioso e che possa superare le perfomance di Call of Duty Vanguard, uscito lo scorso autunno purtroppo senza riscuotere il successo sperato.