COD Modern Warfare 2 e la modalità ispirata a Tarkov: sarà gratis e uscirà nel 2023?

In attesa che Activision sveli tutti i suoi piani su Call of Duty Modern Warfare 2 e le sue modalità, continuano a circolare voci di corridoio in merito alla tanto chiacchierata DMZ, componente dello sparatutto che dovrebbe essere ispirata ad Escape From Tarkov.

A dare nuove informazioni è l'insider che su Twitter si fa chiamare Ralph, il quale in passato ha già anticipato qualche annuncio legato alla serie Activision. Stando alle parole dell'utente in questione, il nome non definitivo della modalità sarebbe "Project Nexus" e la sua uscita dovrebbe essere fissata ai primi mesi del prossimo anno. L'informazione più interessante riguarda però il presunto modello di distribuzione della modalità, che proprio come COD Warzone dovrebbe essere free to play.

Un elemento poco chiaro in merito a tale modalità riguarda le piattaforme di destinazione. Nel rumor di questa sera e in quelli precedenti non sembrano esserci riferimenti a quali saranno le console sulle quali si potrà giocare Project Nexus e non possiamo escludere che, proprio come Warzone 2.0, questa modalità sia indirizzata esclusivamente al PC e alle macchine da gioco di ultima generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

In attesa di saperne di più, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Call of Duty Modern Warfare 2.