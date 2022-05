COD Modern Warfare 2 potrebbe avere una modalità in stile Escape from Tarkov

I ragazzi di Infinity Ward continuano a stuzzicare i propri videogiocatori senza svelare informazioni davvero sostanziose: dopo aver confermato di essere al lavoro su Call of Duty Modern Warfare 2 (e sul nuovo Warzone), si sono limitati a hanno solo mostrato il logo ufficiale. Nel frattempo, continuano a fioccare i rumor.

Secondo alcune voci piuttosto insistenti, Call of Duty Modern Warfare 2 sarebbe destinato ad offrire una modalità di gioco inedita per la serie ispirata ad Escape from Tarkov, presumibilmente chiamata DMZ e pensata per rimpiazzare le Spec Ops del capitolo del 2019.

Per chi non lo sapesse, Escape from Tarkov è uno sparatutto multiplayer ambientato in un grande open world in cui i giocatori devono raggiungere un punto di estrazione mentre collezionano loot e combattono contro giocatori reali e bot. I rumor su una modalità simile al videogioco di Battlestate Games circolano da oltre un mese, e in queste ore sono tornati d'attualità grazie ai commenti di un leaker che su Twitter si fa chiamare @TheGhostOfHope.

Secondo Hope, la modalità DMZ verrà lanciata versione Beta a causa della sua grande complessità. Una fonte sconosciuta avrebbe infatti riferito al leaker che "le cose come DMZ non possono considerarsi complete finché non vengono messe nelle mani del grande pubblico. È una grande modalità che richiede manutenzione". Sì tratterebbe di una modalità di gioco molto tattica, nella quale i giocatori potrebbero persino perdere il loot accumulato.

Inutile dire che le informazioni fin qui riportate non sono ufficiali, pertanto vanno prese necessariamente con le pinze. Il reveal di Call of Duty Modern Warfare 2, per fortuna, sembra essere vicino: altre voci insistenti lo hanno fissato tra i mesi di maggio e giugno.