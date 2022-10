COD Modern Warfare 2 mostra i muscoli su PC: oltre 500 settaggi da regolare!

Dopo il filmato incentrato sulle gesta della Task Force 141, i ragazzi di Infinity Ward hanno pubblicato un nuovo trailer di Call of Duty Modern Warfare 2 incentrato esclusivamente sulla versione PC.

Come ogni trailer PC che si rispetti, anche questo è stato ideato e montato per mettere in bella mostra i muscoli della versione più tecnologicamente avanzata del lotto, con buona pace delle seppur eccellenti edizioni per PS5 e Xbox Series X... a patto di avere una macchina all'altezza, s'intende. Gli spezzoni catturati in-game confermano la risoluzione 4K, il supporto ai monitor ultrawide e la presenza di Ricochet come sistema di protezione anti-cheat. Dopodiché, mettendo da parte per un attimo sparatorie, esplosioni e gesta eroiche, offrono un'anteprima del menu delle impostazioni, al cui interno sarà possibile regolare oltre 500 opzioni di personalizzazione! Sono così tante che gli sviluppatori hanno dovuto implementare una barra per la ricerca.

Giudicate voi stessi guardando il trailer di lancio in italiano della versione PC di Call of Duty Modern Warfare 2, che verrà lanciata su Battle.net e Steam lo stesso giorno di tutte le altre edizioni, ossia il 28 ottobre 2022. Effettuando il preordine otterrete l'accesso anticipato alla campagna per giocatore singolo a partire dal 20 ottobre.