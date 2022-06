COD Modern Warfare 2 non avrà la distruttibilità ambientale di Vanguard nel multiplayer

A seguito del reveal di Call of Duty Modern Warfare 2, i ragazzi di Infinity Ward tornano ad aggiornarci con nuovi dettagli riguardanti il nuovo capitolo della longeva serie sparatutto targata Activision.

Sebbene sia stata implementata in Call of Duty Vanguard, la distruttibilità ambientale non sarà presente all'interno del comparto multigiocatore di COD Modern Warfare 2. I motivi di questa scelta sono di carattere strettamente tecnico, come spiegato da Infinity Ward.

"No, non ci sarà la distruzione ambientale. Non possiamo davvero permettercelo su larga scala su tutta la mappa. Sono la persona peggiore per spegnere gli entusiasmi di tutti, ma non posso mentirti. [...] Stiamo facendo tutto il possibile, ma è meglio definirlo un danneggiamento. Mostrare i danni, mostrare l'usura, mostrare cosa è successo senza far distruggere effettivamente pezzi strutturali".

Gli sviluppatori hanno inoltre specificato che applicare la distruttibilità ambientale implica anche un cambiamento determinante nel level design delle mappe, nonché nella gestione dell'illuminazione e dell'estetica generale di un campo di battaglia. Queste barriere hanno quindi spinto il team di sviluppo a rinunciare, e ad inserire la distruttibilità solo nella Campagna single player.

Atteso al lancio il 28 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One, COD Modern Warfare 2 ha superato Elden Ring e V Rising su Steam.