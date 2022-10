COD Modern Warfare 2 non si basa sugli attuali eventi mondiali: 'E' solo intrattenimento'

L'uscita di Call of Duty Modern Warfare II, fissata per il 28 ottobre 2022, avviene in un momento molto delicato per l'attuale panorama mondiale. Il conflitto tra Russia ed Ucraina prosegue da otto mesi, continuando ad inasprirsi sempre di più con il passare del tempo.

Con le attenzioni del mondo rivolte verso ciò che sta accadendo, Infinity Ward sottolinea come, nonostante alcune similitudini presenti nelle missioni di gioco, il nuovo COD non ha nulla a che vedere con gli eventi attualmente in corso e gli autori non hanno mai avuto intenzione di "dire la loro" attraverso la propria opera.

"E' un avventura d'intrattenimento e non si basa su eventi reali, nonostante ciò che persone reali stanno facendo in luoghi reali", afferma Brian Bloom, narrative director di COD Modern Warfare II. Bloom in ogni caso conferma che il team di sviluppo prende ovviamente da ispirazione quanto avviene nel mondo reale per la creazione dei suoi COD: "Vogliamo trasmettervi la sensazione che quanto vedete giocando stia avvenendo nel mondo in cui vivete, con i nostri eroi che agiscono per riportare il mondo alla normalità come lo avevamo lasciato", sottolinea il narrative director.

Modern Warfare II, come tanti suoi predecessori, punta quindi ad una riproduzione credibile di un conflitto reale, nonostante la sua funziona primaria resti sempre quella di intrattenere i giocatori. In vista dell'uscita della versione completa, Activision ha inoltre avvisato che il trucco per giocare prima a COD Modern Warfare 2 non funzionerà e, quindi, sarà inutile modificare l'area geografica della propria piattaforma.

Non perdetevi infine la nostra recensione della campagna di COD Modern Warfare 2, in attesa della valutazione definitiva una volta approfondito il multiplayer.