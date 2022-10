COD Modern Warfare 2: non è possibile disattivare il crossplay tra PC e Xbox

Call of Duty Modern Warfare II è disponibile su PC e console PlayStation e Xbox, con i fan pronti a darsi battaglia in rete attraverso diverse modalità disponibili. Tra le feature presenti nel nuovo gioco di Infinity Ward c'è anche il crossplay tra le diverse versioni disponibili, ma non manca un inconveniente.

Come rivelato da Eurogamer.net, su PC, Xbox Series X/S e Xbox One non è infatti possibile disattivare il crossplay, laddove invece le versioni PS5 e PS4 offrono tale possibilità. Ciò potrebbe essere un problema per quei giocatori che preferirebbero giocare soltanto con altri utenti in possesso della loro stessa versione, e non è chiaro il motivo per cui Activision abbia rimosso tale opzione dalle versioni non PlayStation.

In ogni caso, come sottolineato dalla testata, i possessori di un'Xbox hanno comunque un metodo alternativo per togliere il crossplay: con l'opzione mancante dal gioco vero e proprio, a questi utenti non resta che disattivarlo manualmente attraverso la console stessa, tramite le impostazioni privacy e sicurezza riguardanti la comunicazione multiplayer che consente di bloccare o consentire il gioco online con utenti provenienti da piattaforme esterne a Xbox. Nessuna alternativa invece su PC, a meno di interventi via patch da parte di Infinity Ward.

Tra gli altri inconvenienti emersi, diversi giocatori di COD Modern Warfare 2 hanno avuto dei crash una volta entrati in party, con gli sviluppatori già in azione per risolvere il problema. In ogni caso non mancano le prime soddisfazioni: COD Modern Warfare 2 segna il miglior lancio di sempre per la serie sue Steam, con numeri superiori ai precedenti giochi.