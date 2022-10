CoD Modern Warfare 2 non richiederà più il numero di telefono su console

Come recentemente annunciato dalla stessa Activision-Blizzard, Call of Duty Modern Warfare 2 richiederà un numero di telefono da associare al proprio account. Tuttavia, nelle ultime ore, il publisher ha chiarito meglio la questione, annunciando che vi saranno delle modifiche al sistema di verifica degli account.

A quanto pare, infatti, Activision-Blizzard ha da poco confermato che la richiesta del proprio numero telefonico vi sarà solo per gli utenti PC, il che comporta che gli utenti su console non saranno limitati dal sistema di verifica del proprio profilo. Il chiarimento deriverebbe dalla controversia che ha generato diversi commenti degli utenti in rete, i quali affermavano di essere contrari all'inserimento di un controllo tramite SMS per poter giocare online.

In un post sul blog ufficiale del publisher, infatti, il publisher ha affermato che la verifica tramite telefono sarà richiesta ai soli possessori della versione PC di CoD Modern Warfare 2, come già avvenuto con il battle royale Call of Duty Warzone negli ultimi anni e, di conseguenza, tale funzione verrà implementata nei prossimi capitoli. Dunque, anche Warzone 2.0, che ricordiamo essere un prodotto a sé stante rispetto a Warzone, richiederà la verifica tramite SMS. Dapprima, però, si pensava che la richiesta dell'associazione di un numero telefonico fosse limitata al solo Battle.net: da poco, infatti, è stato scoperto che anche gli utenti di Steam saranno costretti all'uso del proprio numero per poter giocare online.

In casa Activision-Blizzard non mancano certamente le incertezze comunicative, viste le precedenti dichiarazioni sulla stessa implementazione sopracitata in Overwatch2, la quale non ha più trovato un effettivo riscontro con il rilascio del gioco. Che si tratti di una contromisura necessaria? Purtroppo non possiamo sapere quanto e se l'inserimento obbligatorio di un numero telefonico costituirà una seria problematica per alcuni giocatori, visto l'imperversare di totali disappunti alla decisione del publisher.

Nondimeno, queste polemiche non saranno in alcun modo limitative per il futuro dell'iconico FPS di Activision-Blizzard, che ad oggi rimane un caposaldo del panorama videoludico moderno e non solo. Prima di rimandarvi ad un vostro parere attraverso la sezione dedicata ai commenti, vi invitiamo a recuperare la nostra anteprima di Call of Duty Modern Warfare 2.