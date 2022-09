COD Modern Warfare 2, tutte le novità del multiplayer: dalle Special Ops ai Raid

Ci avevano promesso delle informazioni sul multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2 e sono state di parola: Activision e Infinity Ward hanno approfittato del Call of Duty Next per svelare mostrare un trailer e svelare tutte le novità del multigiocatore del nuovo titolo di punta del franchise, in arrivo sugli scaffali il 28 ottobre (preceduto da un'Open Beta).

Proseguendo il lavoro di innovazione già cominciato con Modern Warfare (2019), questo nuovo capitolo continuerà a spingere sul gameplay boots-on-the-ground, che vi spingerà a tenere in considerazione l'importanza dello stealth, degli assalti anfibi e della guerra veicolare. Per quanto concerne le modalità, le novità più importanti sono rappresentate dalle Special Ops (un’esperienza cooperativa per 2 giocatori, che consente di esplorare aree su larga scala con il proprio compagno di squadra) e dai Raid (esperienze 3v3, in arrivo nel corso del 2023, che si concentreranno sulla comunicazione e sulla coordinazione di squadra come mai prima d'ora). Ci saranno anche delle playlist in terza persona, che offriranno diverse tipologie di gioco e un modo tutto nuovo di affrontare il multiplayer.

Per quanto concerne il multigiocatore classico, si segnalano tre nuove modalità, tutte già testabili nel corso dell'Open Beta di Call of Duty Modern Warfare 2: Knockout, una modalità 6v6 molto veloce e tattica in cui bisogna eliminare la squadra avversaria o tenere il pacco per vincere; Prisoner Rescue, dove ogni squadra 6v6 ha un prigioniero da proteggere; Invasion, un grande Deathmatch fino a 32v32 ambientato in mappe molto grandi, nelle quali ci sono anche dei combattenti controllati dall’IA.

Importanti rinnovamenti anche per il gameplay: tra le nuove caratteristiche e tattiche di movimento citiamo il nuoto, la possibilità di tuffarsi a delfino, il combattimento in acqua, lo sprint tattico e gli appigli alle sporgenze, mentre il combattimento veicolare godrà di una maggiore distruzione e manovre più orientate all'azione, come sporgersi dai finestrini, salire sul tetto dei veicoli e altro ancora. Il nuovo Armaiolo, dal canto suo, vi permetterà di passare da un’arma all'altra ancora più fluidamente, offrendo inoltre opportunità di personalizzazione senza precedenti.

Il multigiocatore di Call of Duty Modern Warfare 2, esattamente come il nuovo Call of Duty Warzone 2.0 (nuovo gioco free-to-play che andrà ad espanderne l'esperienza), sarà protetto dal sistema anti-cheat Ricochet, piattaforma di sicurezza unificata basata su driver kernel. Entrambi i giochi saranno mossi dal motore grafico di nuova generazione basato sull'engine di Modern Warfare (2019), che tra le altre cose garantisce una nuova IA, nuovi modelli di locomozione, un sistema di materiali basato sulla fisica con fotogrammetria, illuminazione volumetrica e altro ancora.

Il lancio di Call of Duty Modern Warfare 2 è atteso per il 28 ottobre, tuttavia potrete provare il multiplayer grazie ad un'Open Beta gratuita per tutti che si svolgerà dal 18 al 20 settembre esclusivamente su PlayStation e dal 24 al 26 settembre su tutte le piattaforme. Prenotando il gioco, otterrete l'accesso anticipato di 2 giorni ad entrambi i weekend di Beta, oltre all'accesso anticipato alla campagna di Modern Warfare 2.