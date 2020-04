COD Modern Warfare 2 offre anche il DLC Ghost Underwater Demo Team Classico per Warzone

Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered è ora disponibile in esclusiva su PlayStation 4, con arrivo previsto a fine aprile anche su PC e Xbox One. Acquistando il gioco otterrete in regalo anche il pacchetto Ghost Underwater Demo Team Classico per Call of Duty Modern Warfare o Warzone.

"Equipaggiati con uno degli aspetti più iconici di Ghost dalla missione della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2, L'unico giorno facile... era ieri e portalo su Modern Warfare e sulla versione gratuita, Call of Duty Warzone."

Il pacchetto Ghost Underwater Demo Team Classico include: Skin Ghost UDT Classico, 2 progetti arma, Portafortuna arma, Mossa finale, Battuta, Biglietto da visita animato, Emblema, 2 salti di livello Battle Pass.

Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered è disponibile su PS4 in vendita al prezzo di 24.99 euro e include la campagna del gioco omonimo in versione rimasterizzata, senza alcun supporto per il multiplayer. Al momento come detto la disponibilità è prevista unicamente sulla console Sony in formato digitale in esclusiva temporale per 30 giorni, dal 30 aprile il gioco arriverà anche sulle altre piattaforme. Un ritorno particolarmente apprezzo quello di Modern Warfare 2, ad oggi riconosciuto da pubblico e critica come uno dei migliori episodi della serie Activision.