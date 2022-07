COD Modern Warfare 2 offrirà l'Accesso Anticipato alla Campagna, per un leaker

Activision e Infinity Ward non diffondono aggiornamenti ufficiali su Call of Duty Modern Warfare 2 dal trailer dedicato alla Campagna mostrato durante il Summer Game Fest. Una serie di anticipazioni stanno però potenzialmente svelando le prossime mosse di publisher e sviluppatore.

Se già il noto insider Tom Henderson ha assicurato che il reveal del multiplayer di COD Modern Warfare 2 arriverà a settembre, ecco che un nuovo leak anticipa l'arrivo di una fase Early Access per la Campagna single player dello shooter bellico.

Stando a quanto riferito da Reality, una fonte generalmente ritenuta affidabile dai fan di Call of Duty, il titolo offrirà agli interessati un modo per lanciarsi nella Campagna con qualche settimana di anticipo rispetto alla release del gioco fissata al 28 ottobre 2022, un po' come già accaduto nel caso di COD Modern Warfare 2019. Non ci è dato ancora modo di sapere in quale modo sarà possibile prendere parte all'iniziativa, né a quale porzione dell'avventura single player sarà possibile accedere. Non ci resta che rimanere sintonizzati in attesa di un eventuale aggiornamento ufficiale da parte di Activision.

Intanto è ufficialmente iniziata la Stagione 4 Furiosa di Call of Duty Warzone e Vanguard con una miriade di novità contenutistiche tra cui la nuova modalità Rinascita dei Morti disponibile su Rebirth Island e la nuova mappa dedicata al multiplayer online di Vanguard.