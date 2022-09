COD Modern Warfare 2 Open Beta: tutte le mappe e le modalità incluse

Le novità del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2 potranno essere testate con mano molto presto grazie ad un'Open Beta gratuita per tutti i videogiocatori. Nel corso dello show Call of Duty Next di oggi 15 settembre, Activision e Infinity Ward hanno svelato tutti i contenuti che possiamo aspettarci nella versione di test del gioco.

L'Open Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 si svolgerà dal 18 al 20 settembre esclusivamente su PlayStation e dal 24 al 26 settembre su tutte le piattaforme. Prenotando il gioco, otterrete l'accesso anticipato di 2 giorni in entrambi i weekend di Beta. Il peso stimato del client su PlayStation è di circa 25 GB.

Open Beta Call of Duty Modern Warfare 2

Primo weekend (esclusiva PlayStation)

16-17 settembre: accesso anticipato alla Beta per chi ha prenotato il gioco su PlayStation

18-20 settembre: Beta aperta per tutti su PlayStation

Secondo Weekend (tutte le piattaforme, Cross-Play abilitato)

22-23 settembre: Beta aperta per tutti su PlayStation | Accesso anticipato alla Beta per chi ha prenotato il gioco su Xbox e PC

24-26 settembre: Beta aperta a tutti su qualsiasi piattaforma

La Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 vi permetterà innanzitutto di testare l'esperienza multigiocatore principale 6v6. Fin dal primo fine settimana, potrete cimentarvi nelle seguenti mappe: Valderas Museum, ambientata in Spagna, con visuali molto pulite, strade di facile lettura e architettura moderna; Farm 18, una località classificata simile a un poligono; Mercado Las Almas, un piccolo e vivace mercato con percorsi veloci e vicoli che si fondono tra loro.

In Modern Warfare 2 troveranno posto anche delle mappe di battaglia terrestri su larga scala fino a 32v32, che saranno inserite nel contesto del mondo del nuovo Call of Duty Warzone 2.0 sotto forma di punti di interesse. Nella Beta potrete provare una di queste mappe, Sarrif Bay, una mappa fino a 32v32 ambientata nel principale porto di scalo della Repubblica, sede delle preziose attività di pesca del Paese e ricca di azione a terra, in mare e in aria.

Oltre alle modalità storiche Deathmatch a Squadre e Dominazione, l'Open Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 offrirà anche un assaggio di tre nuovissime modalità: Knockout, una modalità 6v6 molto veloce e molto tattica in cui dovrete eliminare la squadra avversaria o tenere il pacco per vincere (non ci sono respawn, i compagni di squadra possono rianimarsi a vicenda); Prisoner Rescue, dove ogni squadra 6v6 ha un prigioniero da proteggere. Localizzate gli ostaggi e fateli uscire vivi o difendeteli a tutti i costi (non ci sono respawn, le rianimazioni di squadra sono abilitate); Invasion, un grande Deathmatch fino a 32v32 ambientato in mappe molto grandi. L'obiettivo è semplice: eliminare o essere eliminati, ma i combattimenti sono impegnativi e combinano Operatori controllati dal giocatore e combattenti controllati dall’IA.

Partecipando all'Open Beta potrete inoltre sbloccare le seguenti ricompense gratuite da importare nella versione finale del gioco:

Emblema "Spaccato": si sblocca al livello operatore 2

Portafortuna "Allacciare le cinture": si sblocca al livello operatore 4

Biglietto da visita "Test passato": si sblocca al livello operatore 6

Adesivo "Operazione Primo Sangue": si sblocca al livello operatore 10

Progetto arma "Impatto laterale": si sblocca al livello operatore 15

Skin operatore "Collisione": si sblocca al livello operatore 18

Vinile "Vittoria assicurata": si sblocca al livello operatore 19

Adesivo "Sicurezza sul lavoro": si sblocca al livello operatore 21

Skin veicolo "A tavoletta": si sblocca al livello operatore 26

Progetto arma "Impatto frontale": si sblocca al livello operatore 30

Il lancio della versione finale di Call of Duty Modern Warfare 2, ricordiamo, è fissato per il 28 ottobre 2022 su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.