COD Modern Warfare 2, Operatori o calciatori? Pogba e Neymar nelle immagini leak

Già diversi giorni fa i dataminer avevano segnalato il probabile approdo di una vasta selezione di calciatori in Call of Duty: Modern Warfare II. Ora, tale eventualità sembra essere ancora più vicina.

Ulteriori avvistamenti hanno infatti condotto alla diffusione di vere e proprie immagini leak dello shooter. Queste ultime vedono protagonisti noti professionisti del calcio internazionale. Direttamente in calce a questa news, ad esempio, potete osservare i risultati delle ricerche dei dataminer relative a Paul Pogba e Neymar. I due sportivi sono ritratti nei panni di Operatori, con abbigliamento militare e apparentemente pronti a realizzare il proprio debutto all'interno di Call of Duty: Modern Warfare II.

Attualmente in forze nella formazione juventina, Pogba potrebbe dunque essere in procinto di dismettere temporaneamente i panni di centrocampista per vestire virtualmente quelli di Operatore della serie COD. Stesso destino potrebbe apparentemente interessare anche Neymar, ora impegnato come attaccante nel Paris Saint-Germain.



Al momento, da Activision e Infinity Ward non sono giunti annunci ufficiali legati al possibile ingresso dei calciatori nello shooter. Ad ogni modo, non si tratterebbe della prima deriva irrealistica della serie, in particolare dopo lo scontro tra Godzilla e King Kong ospitato dall'IP lo scorso anno. In attesa di eventuali conferme, ricordiamo che si avvicina anche il lancio di Call of Duty: Warzone 2.0.