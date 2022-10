Anche COD Modern Warfare 2 per PC richiederà un numero di cellulare obbligatorio

Con l'obiettivo di incrementare la sicurezza degli account dei propri giocatori e promuovere l'integrità dell'ambiente di gioco, Blizzard sta chiedendo a tutti gli utenti di Overwatch 2 di associare un numero di cellulare al proprio account Battle.net. Si tratta di una condizione obbligatoria, senza la quale non è possibile giocare online.

A quanto pare l'obbligo non riguarda solamente il recentissimo hero shooter free-to-play, ma anche Call of Duty: Modern Warfare 2, in arrivo sugli scaffali entro la fine di questo mese, e il suo predecessore, Modern Warfare (2019). Sulla pagina del supporto di Battle.net è possibile chiaramente leggere quanto segue: "Numero di telefono necessario per accedere ad alcuni giochi. Call of Duty: Modern Warfare II, Overwatch 2, e gli account creati di recente di Call of Duty: Modern Warfare richiedono un numero di telefono".

La presenza di un numero di telefono associato permette a Blizzard di inviare una notifica ogni volta che vengono fatti cambiamenti importanti su un account. Grazie a questo sistema è anche possibile bloccare tentativi d'accesso sospetti, a tutto vantaggio della sicurezza. Il sistema prevede tuttavia anche delle limitazioni: ad esempio, non sono accettati numeri di telefono con piani prepagati o contratti Voice over IP (VOIP), problemi che stanno impedendo ad alcuni utenti statunitensi di giocare a Overwatch 2. Blizzard ha provato a metterci una pezza rimuovendo l'obbligo del numero di cellulare per i giocatori di lunga data (quelli che hanno già collegato un account Battle.net a Overwatch prima del 9 giugno 2021), ma la limitazione persiste per tutti i nuovi utenti.

A proposito del gioco di Infinity Ward: ieri Call of Duty Modern Warfare 2 per PC è stato protagonista di un nuovo trailer, che ha mostrato un'elevata qualità grafica e un menu con oltre 500 impostazioni da regolare.