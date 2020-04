COD Modern Warfare 2, ecco perchè non c'è il multiplayer

A marzo Activision ha pubblicato Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered su PlayStation 4, in arrivo a fine aprile anche su Xbox One e PC. Il gioco include solamente la campagna rimasterizzata e non presenta alcuna modalità multiplayer: il supporto multigiocatore arriverà in seguito? Probabilmente no.

Activision ha più volte ribadito la volontà di non frammentare la community di COD, attualmente divisa tra Call of Duty Modern Warfare e Warzone, non sentendo dunque la necessità di pubblicare ulteriori contenuti multiplayer per un terzo gioco. Secondo il leaker The Gaming Revolution (apparentemente molto vicino alla serie) in realtà il comparto online di Modern Warfare 2 sarebbe stato stravolto e la compagnia teme che il pubblico possa non apprezzare le novità introdotte.

Stando a quanto riportato, il team di sviluppo avrebbe voluto rimediare ad una serie di mancanze delle varie modalità multiplayer di Modern Warfare 2 tuttavia sarebbero state apportate modifiche sostanziali capaci di stravolgere molti aspetti (non meglio specificati), per questo il multiplayer non verrà probabilmente mai pubblicato. Il team di sviluppo teme di essersi spinto forse troppo oltre e d'accordo con il publisher è stato deciso di non pubblicare un pacchetto che potrebbe generare commenti negativi interrompendo così la tendenza positiva degli ultimi mesi grazie al successo di Modern Warfare e Warzone.

Quanto riportato non è stato confermato dai diretti interessati ed è dunque possibile che Activision non sia semplicemente interessata a supportare il multiplayer in COD Modern Warfare 2 Remastered per motivi non strettamente legati alla qualità del materiale prodotto.