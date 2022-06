COD Modern Warfare 2:perché TimTheTatman e Pete Davidson sono nel teaser del World Reveal?

In vista del World Reveal di Call of Duty Modern Warfare 2, Activision ha lanciato una singolare campagna promozionale che vede per protagonisti lo streamer TimTheTatman, il comico Pete Davidson e il cestista NBA Trae Young.

Nelle tre clip pubblicate sui canali social ufficiali della serie di Call of Duty, il team marketing di Activision e Infinity Ward stemperano le attese dei fan mostrando i tre personaggi all'interno del mezzo blindato che condurrà la Task Force 141 sul campo di battaglia che, presumibilmente, ammireremo nel trailer live action del World Reveal di COD MW2.

I simpatici filmati promozionali mostrano tutto lo scetticismo nutrito dal Capitano Price e dai suoi compagni alla vista di TimTheTatman, Trae Young e Pete Davidson, tre soggetti che, ovviamente, spezzano la tensione avvertita dalla Task Force 141 negli istanti che precedono la loro delicata missione.

Prima di lasciarvi a quei tre mattacchioni protagonisti delle clip teaser di Activision, cogliamo l'occasione per ricordarvi che il World Reveal di Call of Duty Modern Warfare 2 sarà trasmesso alle ore 19:00 italiane di mercoledì 8 giugno. Il lancio ufficiale della nuova esperienza sparatutto di Infinity Ward, invece, è atteso per il 28 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.