COD Modern Warfare 2, quanto pesa? I numeri di Campagna, multiplayer e Warzone 2

Manca ormai poco al debutto ufficiale di Call of Duty Modern Warafare 2, di cui sono stati recentemente svelati i requisiti PC. Nell'attesa di scendere definitivamente sul campo di battaglia, il preload dello sparatutto è ora disponibile per i giocatori che lo hanno preordinato.

Grazie all'attivazione del preload possiamo anche scoprire quanto pesa il nuovo shooter bellico di Infinity Ward, e quanti GB dovremo scaricare a seconda dei contenuti a cui siamo interessati. Call of Duty Modern Warfare 2 pesa in totale 71.5GB (inclusi alcuni add-on secondari) nella sua versione Xbox Series X, ma i contenuti di gioco sono così ripartiti:

Gioco Base 34.7 GB

Campagna 17.0 GB

Co-op 3.9GB

Multiplayer 8.0 GB

Warzone 2 5.2 GB

Potrete quindi scegliere liberamente quali e quante parti del gioco installare sulla vostra piattaforma di gioco. Al momento non sappiamo se quello di Warzone 2.0 sia effettivamene il peso finale del nuovo Battle Royale di Activision, o se invece la cifra sia destinata ad incrementare in vista degli aggiornamenti che potrebbero arrivare da qui al 16 novembre, giorno di lancio del free-to-play.

Call of Duty Modern Warfare 2 sarà disponibile per tutti a partire dal 28 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. In attesa di scoprire tutti i dettagli nella nostra recensione, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Call of Duty Modern Warfare 2 incentrata sul comparto multiplayer online.