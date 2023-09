COD Modern Warfare 2: è polemica per la nuova prova gratis del multiplayer

In attesa di scoprire maggiori novità sul multiplayer online del prossimo capitolo della serie, Activision ha appena confermato l'imminente arrivo di un periodo di prova gratuito delle modalità multigiocatore di Call of Duty Modern Warfare 2.

Dal 13 settembre alle ore 19:00 italiane alla stessa ora del 20 settembre, tutti i giocatori potranno accedere senza costi aggiuntivi ad una piccola porzione dei contenuti legati alla Stagione 5 di Call of Duty Modern Warfare 2.

Ecco di seguito l'elenco completo di mappe e modalità disponibili nel periodo di prova:

Mappe 6v6: Shipment, Shoot House, Dome, Farm 18, Mercado Las Almas, Embassy, Vondel Waterfront, DRC - Zone 1, Punta Mar e Strike

Shipment, Shoot House, Dome, Farm 18, Mercado Las Almas, Embassy, Vondel Waterfront, DRC - Zone 1, Punta Mar e Strike Mappe da battaglia: Guijarro e Al Malik International

Guijarro e Al Malik International Modalità standard: Deathmatch a squadre, Postazione, Dominio, Uccisione confermata, Avvoltoio e Cerca e distruggi

Deathmatch a squadre, Postazione, Dominio, Uccisione confermata, Avvoltoio e Cerca e distruggi Modalità Veterano: Deathmatch a squadre, Postazione, Dominio, Uccisione confermata e Avvoltoio

Deathmatch a squadre, Postazione, Dominio, Uccisione confermata e Avvoltoio Modalità party: Infezione, Gioco delle armi e Pandemonio

Infezione, Gioco delle armi e Pandemonio Modalità mappe di battaglia: Guerra terrestre e Invasione

La vera novità rispetto alle precedenti versioni di prova di COD consiste nel limite di tempo che i giocatori possono trascorrere in game. Sarà infatti attivo un timer il cui tempo scorrerà solo una volta entrati in partita: ogni utente potrà giocare per un massimo di 2,5 ore. Insomma, se volete approfittarne per sbloccare le armi e gli accessori in vista dell'arrivo di Modern Warfare 3, dovrete gestire con attenzione il poco tempo a vostra disposizione.

Come potete facilmente immaginare, tale iniziativa non è stata accolta benissimo dagli utenti, che sui social stanno mostrando un certo fastidio nei confronti di questo importante limite introdotto dagli sviluppatori.

In attesa di scoprire se Activision deciderà di cambiare idea, vi ricordiamo che secondo alcune voci di corridoio le skin di Diablo 4 potrebbero arrivare con l'evento di Halloween di COD Modern Warfare 2 e Warzone.