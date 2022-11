CoD Modern Warfare 2: i possessori della Vault Edition avranno 10 ore di XP doppi

Call of Duty Modern Warfare 2 è approdato su tutte le piattaforme da diversi giorni. Gli utenti hanno avuto la possibilità di provare con mano la nuova fatica targata Activision e Infinity Ward, la quale ha ricevuto un nuovo video con i riconoscimenti della stampa. Nel bene e nel male, dunque, Modern Warfare 2 sta riscontrando un enorme successo.

Pur tra elogi e apprezzamenti da parte di tutto il mondo, tuttavia, parliamo comunque di un titolo non esente da difetti: nei giorni che hanno seguito il lancio del titolo, tra controversie e problematiche del gioco, sono state rilasciate innumerevoli patch per migliorare la stabilità del prodotto, come l'ultima patch che reintroduce la messa a punto delle armi. Tuttavia, le controversie attorno al gioco non sono giunte al termine.

Da poche ore, infatti, l'account Twitter ufficiale dedicato al brand di Call of Duty ha rilasciato un post nel quale si accenna ad alcune perplessità circa una ricompensa esclusiva presente nello shop di Call of Duty Modern Warfare 2 per i possessori della Vault Edition del titolo. A causa di questo disguido, dunque, il team ha deciso di regalare dieci ore di gettoni XP doppi e dieci ore di gettoni XP doppi per le armi a tutti coloro i quali fossero in possesso della sopracitata edizione del gioco. I bonus sono già disponibili per gli utenti, seppure ci possa essere qualche utente impossibilitato a riscattarli: in tal caso, sarà necessario attendere entro le prossime 48 ore.

Non sono mancati i ringraziamenti degli utenti sotto la decisione di regalare tali bonus ai possessori della Vault Edition del gioco, anche se alcuni utenti si sono schierati contro il team chiedendo delle informazioni circa i "falsi ban" ricevuti da alcuni utenti, segnalati in massa nel corso degli ultimi giorni. Proprio per questo, in apertura, parlavamo di un titolo non esente da difetti, soprattutto a causa di moltissimi glitch che rendono i giocatori invincibili in multiplayer e una serie di ban che hanno coinvolto utenti innocenti. La causa delle ultime lamentele, dunque, sembrerebbe proprio il nuovo sistema di anti-cheat messo a punto per gli ultimi capitoli della saga di Call of Duty - il nuovo arrivato Modern Warfare 2 ed il venturo Warzone 2.0-.