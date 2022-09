COD Modern Warfare 2: si possono usare mouse e tastiera su PS4, PS5 e Xbox?

La Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 ha ufficialmente preso il via su PlayStation 4 e PlayStation 5 e nei prossimi giorni debutterà anche su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Se vi state chiedendo se è possibile giocare già da ora con mouse e tastiera la versione console, abbiamo la risposta per voi.

Dal momento che Call of Duty Modern Warfare 2 supporta pienamente il multiplayer cross-platform, è possibile anche utilizzare tutti i sistemi di controllo a prescindere dalla piattaforma. Quindi sì, anche la Beta per le versioni console (PlayStation e Xbox) del nuovo episodio della serie di shooter in prima persona supporta mouse e tastiera. Per poterli usare, non dovete fare altro che collegarli alle porte USB della vostra console, visitare il menu delle opzioni e impostarlo come metodo di input predefinito. Sempre tramite le impostazioni, potrete procedere con la calibrazione del mouse e con l'aggiustamento della sensibilità, così da trovare i settaggi che più si adattano a voi.

Va precisato che il matchmaking di Call of Duty Modern Warfare 2 dovrebbe tener conto del metodo di input e, di conseguenza, chi utilizza mouse e tastiera ha maggiori probabilità di finire in partite nelle quali vi sono la maggior parte di utenti che fanno utilizzo del medesimo sistema di controllo.

