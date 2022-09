COD Modern Warfare 2: il preload della Beta disponibile su PC e Xbox

Dopo la prima sessione tenutasi su console PlayStation, per la Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 sta per arrivare il momento di sbarcare anche su PC e piattaforme Xbox. A darne la conferma è stato direttamente un tweet dell'account ufficiale di Call of Duty, come potete osservare in calce alla notizia.

Activision e Infinity Ward hanno quindi confermato che il preload della Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 è disponibile già da ora su PC e Xbox, e i giocatori interessati al nuovo capitolo della serie sparatutto in prima persona (che però sta sperimentando con una camera alternativa in terza persona) possono in questo modo prepararsi al meglio in vista della prova. La Beta sarà ufficialmente disponibile a partire da giovedì 22 settembre per chi ha effettuato il pre-order del gioco, mentre diventerà disponibile per tutti gli utenti durante il weekend che va dal 24 al 26 settembre.

Come fatto notare dall'account Twitter di Charlie Intel, per accedere alla Beta di COD Modern Warfare 2 su conosle Xbox sarà necessario avere attivato un abbonamento a Xbox Live Gold. Questo tipo di requisito non è invece richiesto su console PlayStation, dal momento che è possibile giocare anche se non abbonati al PlayStation Plus.

In attesa del debutto ufficiale in programma per il 28 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Call of Duty Modern Warfare 2 per scoprire le nostre impressioni sulla Beta multiplayer.