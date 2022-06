COD Modern Warfare 2, al via i preordini: Open Beta tra i bonus, ecco tutte le edizioni

Immediatamente al termine del il reveal di Call of Duty Modern Warfare 2, i ragazzi di Activision e Infinity Ward hanno dato il via ai preordini delle differenti edizioni del gioco. Scopriamo assieme i contenuti inclusi e i bonus dedicati a tutti coloro che decideranno di procedere alla prenotazione anticipata.

Call of Duty: Modern Warfare 2 può già essere preordinato digitalmente su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Battle.net e, per la prima volta dopo molto tempo, su Steam. La versione digitale del titolo, il cui lancio è previsto per il 28 ottobre, è disponibile sotto forma di Bundle Cross-Gen su console, in edizione Standard su PC, e in Edizione Vault su console e PC.

Edizione Standard per PC

Include esclusivamente una copia del gioco per PC. Può essere preordinata su Battle.net e Steam al prezzo di 69,99 euro.

Bundle Cross-Gen per console

Il Bundle Cross-Gen di Call of Duty: Modern Warfare 2 per PlayStation offre l'accesso ad entrambe le versioni per PS4 e PS5 . Può essere preordinato sul PlayStation Store al prezzo di 79,99 euro.

. Può essere preordinato sul PlayStation Store al prezzo di 79,99 euro. Il Bundle Cross-Gen di Call of Duty: Modern Warfare 2 per Xbox offre l'accesso ad entrambe le versioni per Xbox One e Xbox Series X|S. Può essere preordinato sul Microsoft Store al prezzo di 79,99 euro.

Vault Edition per console e PC

L'edizione più prestigiosa di Call of Duty: Modern Warfare 2 include il gioco base su PC, il Bundle Cross-Gen su console, il Pacchetto Operatore Red Team 141 , quattro Operatori (Ghost, Soap, Farah e Price), l' FJX Cinder (la prima arma Cassaforte), il Battle Pass della Stagione 1 con 50 Salti di livello e il Ghost Legacy Pack (12 Skin Operatore e 10 Blueprint per Fucile d'Assalto riscattabili immediatamente al momento del preordine in Call of Duty: Modern Warfare 2019 e Call of Duty: Warzone).

, (Ghost, Soap, Farah e Price), l' (la prima arma Cassaforte), il con 50 Salti di livello e il (12 Skin Operatore e 10 Blueprint per Fucile d'Assalto riscattabili immediatamente al momento del preordine in Call of Duty: Modern Warfare 2019 e Call of Duty: Warzone). La Vault Edition costa 109,99 euro su PlayStation Store e Microsoft Store, e 99,99 euro su Battle.net e Steam.

N.B. Il Pacchetto Ghost Legacy non è incluso nella versione Steam, poiché Modern Warfare (2019) e Warzone non sono disponibili sulla piattaforma.

Edizione fisiche

I giocatori interessati al formato fisico potranno acquistare il Cross-Gen Bundle per Xbox One e Xbox Series X|S, la versione cross-gen per PlayStation 4 e la versione next-gen per PlayStation 5. Nel momento in cui vi scriviamo i principali rivenditori nostrani non hanno ancora avviato i preordini.

N.B. La versione PlayStation 5 non include l'edizione PS4 di Call of Duty: Modern Warfare 2.

Bonus Preordine: l'accesso all'Open Beta

Il preordine di una qualsiasi delle edizioni sopra elencate offre l'accesso alla Beta Aperta, la cui data d'inizio non è ancora stata rivelata. Maggiori dettagli verranno forniti nelle prossime settimane, nel frattempo Activision ha assicurato che l'Open Beta durerà almeno 2 giorni.