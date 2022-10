COD Modern Warfare 2: preparate i vostri SSD, perché richiederà parecchio spazio

Qualcuno ha messo le mani sulla versione fisica di Call of Duty Modern Warfare 2 e ha scoperto quale sarà il peso occupato dal gioco sulle console di ultima generazione.

Come accada ogni anno, alcuni negozi sembrerebbero aver rotto il day one, consentendo ai giocatori di entrare in possesso della loro copia di Call of Duty Modern Warfare 2. Più nello specifico, le edizioni che sono finite tra le mani dei giocatori sono quelle PlayStation 5 e Xbox Series X|S, le cui copertine hanno consentito di scoprire un dettaglio molto interessante. Stando a quando scritto sulla custodia del disco, entrambe le versioni dello sparatutto in prima persona richiederanno ben 130 GB di spazio libero sugli SSD. Il peso dovrebbe far riferimento a tutte e tre le componenti del gioco, ovvero la campagna single player, la modalità cooperativa e il multiplayer online. Non è chiaro quindi se Call of Duty Warzone 2.0 sarà incluso in questa notevole mole di dati oppure se richiederà un'installazione a parte. In ogni caso, per giocare il titolo Activision servirà un bel po' di spazio libero in memoria.

In attesa di scoprire com'è che la patch del day one andrà a modificare il peso dell'Early Access, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate già la recensione della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2.