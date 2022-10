COD Modern Warfare 2, prime recensioni per la Campagna: voti contrastanti

Con il debutto del nuovo capitolo della serie Activision, sono arrivate anche le prime polemiche legate alla storia di Call of Duty: Modern Warfare II e ad alcuni passaggi inclusi nella stessa.

Presenti all'appello anche alcuni imprevisti tecnici, con diversi giocatori che hanno segnalato fenomeni di crush ed errori per la versione PC di COD Modern Warfare II. Una serie di circostanze che si sono tradotte in un'accoglienza frammentata da parte della critica videoludica. La maggior parte delle testate internazionali, come ormai da diversi anni a questa parte, hanno deciso di recensire separatamente Campagna e comparto multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare II, con risultati alquanto contrastanti.

Le prime recensioni con voto legate al comparto narrativo dello shooter propongono infatti conclusioni diametralmente opposte. Da un lato, la redazione statunitense di GameSpot premia il ritorno del Capitano Price con un netto 8/10, ponendo l'accento sulla realizzazione di un ottimo mix tra nostalgia e racconto inedito. Decisamente poco convinta è invece la redazione di IGN USA, che ha concesso alla Campagna di COD Modern Warfare II una stiracchiata sufficienza. Con un 6/10, il comparto single player dello sparatutto è stato giudicato senza troppo entusiasmo, come un'esperienza che "sta già svanendo dalla memoria" del recensore.



Sulle pagine di Everyeye, potete trovare la recensione della Campagna di COD Modern Warfare 2, a cura del nostro Giovanni Panzano.