COD Modern Warfare 2 e i problemi dell'interfaccia: è tutta colpa di Warzone Mobile?

Come vi abbiamo già detto qualche giorno fa, sono in molti a lamentarsi dell'interfaccia utente di Call of Duty Modern Warfare 2, considerata scomoda e poco intuitiva. Stando ad una scoperta dei giocatori, la causa di questa particolare estetica dei menu potrebbe essere proprio COD Warzone Mobile.

L'attento insider del mondo videoludico Okami ha infatti pubblicato una serie di immagini comparative fra l'interfaccia della nuova iterazione dello shooter in soggettiva di Activision e alcuni scatti trafugati che mostrano come saranno i menu della versione mobile del battle royale gratis. È innegabile che tra le due versioni dell'interfaccia vi sia una certa somiglianza e che alcuni tasti che risultano scomodi su PC e console abbiano molto più senso se pensati per chi li naviga tramite l'ausilio di un touch screen. Sembrerebbe quindi che l'intenzione degli sviluppatori sia quella di creare più prodotti che condividano non solo i progressi (è ancora da chiarire come funzionerà COD Warzone Mobile in tal senso) ma anche i menu per essere perfettamente riconoscibili dai giocatori che passeranno da un titolo all'altro.

Prima di lasciarvi alle immagini, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione completa di Call of Duty Modern Warfare 2 con tanto di voto finale.