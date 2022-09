COD Modern Warfare 2: ecco quando parte il preload della Beta su PS5 e PS4

A poco più di un mese di distanza dal debutto ufficiale in programma per il 28 ottobre, Call of Duty Modern Warfare 2 si appresta ad entrare in fase Beta su console PlayStation. Gli utenti avranno l'opportunità di mettere le mani sul multiplayer e testare in prima persona il nuovo comparto online confezionato da Infinity Ward.

Activision e Infinity Ward hanno dunque svelato che il preload della Beta multiplayer inizierà mercoledì 14 settembre alle ore 19:00 per i membri PlayStation. Per accedere alla fase di test è necessario effettuare il pre-order di COD Modern Warfare 2. Le dimensioni del file del client multiplayer di Modern Warfare 2 non sono ancora state annunciate, ma dovrebbe arrivare presto un comunicato al riguardo.



La beta di COD Modern Warfare 2 sarà disponibile sulle console Sony per gli utenti che effettuano il preordine dal 16 al 17 settembre, prima di essere aperta a tutti su PlayStation dal 18 al 20 settembre. Durante il fine settimana successivo, i giocatori Xbox e PC potranno aggiungersi, ma avrà nuovamene la precedenza chi avrà preordinato lo sparatutto. Una beta aperta per tutti su tutte le piattaforme si terrà dal 24 al 26 settembre.



L'evento Call of Duty Next si svolgerà il 15 settembre e includerà il reveal ufficiale del gameplay del multiplayer di Modern Warfare 2, nonché gli annunci legati a Warzone 2 e a Call of Duty: Warzone Mobile recentemente annunciato.

Sulle nostre pagine potete scoprire come sbloccare armi e skin gratis durante la Beta di COD Modern Warfare 2.